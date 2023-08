Nicolas AT-CHEE

Depuis quelques temps maintenant la Nouvelle Calédonie est entrée dans une phase de développement intense notamment grâce ces deux importants projets miniers avec Xtrata Nickel et Vale Inco. Ces deux projets, comme d’autres activités liées au développement de la Nouvelle Calédonie, auront un impact considérable sur notre environnement, et en matière d’environnement, la Nouvelle Calédonie peut se targuer de posséder une biodiversité d'une étonnante richesse. Le taux d'endémicité est le plus élevé au monde. Mais aujourd’hui cette biodiversité est menacée par les activités humaines et industrielles c’est pourquoi il est primordial de mettre tout en œuvre et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver cette richesse et d’harmoniser au mieux développement et préservation de notre patrimoine naturel.

Aujourd’hui beaucoup d’organismes et entreprises liées à la préservation de notre environnement ont émergés et d’autres projets sont encore avenir, d’où la raison de mon choix de travailler dans ce secteur d’activité.



Mon attachement pour la nature je l’ai depuis mon jeune âge et je fais de mon mieux aujourd’hui pour participer à sa préservation et partager cette passion avec mon entourage en leur montrant l’importance de préserver cette ressource.

Il est vrai que mon cursus scolaire ne me destinait pas à me retrouver dans ce domaine mais après l’abandon des mes études en gestion des entreprises et administrations que j’avais entrepris en France j’ai décidé de prendre une année afin de trouver ma voie et chercher dans quel domaine je voulais vraiment travailler. Mon choix de travailler dans le secteur de l’environnement s’est vite manifesté mais les possibilités d’études en Nouvelle Calédonie dans cet univers étaient très mince ou m’étaient inaccessibles c’est pourquoi lorsque le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie est arrivé avec son programme de bourse « Cégep mobilité Québec» et que dans sa liste de formation proposée figurait la technique forestière je n’ai pas hésité une seule seconde pour faire mon choix.



Ma formation de 3 ans au Québec s’étant achevée je dispose maintenant de ma technique forestière et je suis ce que l’on appelle, à l’issue de cette formation, un technologue forestier.

Grâce à cette formation très pratique j’ai pu acquérir des connaissances relatives à la mise en valeur des ressources forestières. Cette formation m’a appris également à travailler en équipe, d’être rigoureux, méthodique et organisé, des qualités que j’ai pu également mettre en pratique lors de mes expériences de travail tout d’abord au Québec, dans un centre technologique des résidus industriels (CTRI) puis en Nouvelle Calédonie, en tant qu’assistant ingénieur en botanique. Bien que mes connaissances de la flore et de la faune locale soient limitées je suis toujours désireux d’apprendre de nouvelles choses.



Convaincu du dynamisme de la Nouvelle Calédonie en matières de protection et d’aménagement environnemental je serais très heureux d’y apporter ma contribution et donc intégrer ces différents projets afin de mette à profit mes connaissances, mes compétences et aussi de continuer à me former afin de mieux connaître l’environnement calédonien. J’ai participé à la semaine de l’arbre dans ma région d’étude au Québec où on nous donnions des plants d’arbres en prodiguant des conseils pour les planter, je me suis inscrit en tant que bénévole au WWF, j’essaye de participer aux différentes conférences concernant ce secteur et je consulte aussi les différentes revues et sites internet des acteurs locaux. Jeune, dynamique, ambitieux, je désire participer activement à la préservation et à la mise en valeur de notre patrimoine naturel.



Mes compétences :

Argis

Botanique

Environnement

Inventaire

MapInfo

Sylviculture