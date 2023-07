Nicolas AYMARD

J'ai accompagné des collectivités ou travaillé au sein d'elles pendant 12 années, dans la définition puis la mise en oeuvre de leur projet de territoire, en contexte rural comme urbain.



Particulièrement à la Ville puis la Métropole de Saint-Etienne, j'ai piloté la réalisation du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain sur le QPV de Montreynaud.



Je m'appuie sur une double compétence paysage et urbanisme. A cela s'ajoute une certaine sensibilité sur les enjeux environnementaux et de modes doux qui me permet de proposer une vision transversale des enjeux, dans une optique de développement durable.



Mes compétences :

Urbanisme

Aménagement

Pilotage de projet

Environnement et développement durable

Planification territoriale

Conseil

SIG