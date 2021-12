Nicolas BARBIERI

J'ai apprécié d'être formé par le biais de l'apprentissage, je m'épanouis dans le milieu du bâtiment et notamment le bâti ancien.

La revalorisation du patrimoine bâti est pour moi d'un grand intérêt; c'est un réel défi que de devoir trouver des solutions techniques cohérentes avec l'existant.

De par ma formation en alternance, j'ai pu travailler dans la restauration du bâti et prendre part à des travaux redonnant vie à des édifices qui ont déjà pu traverser les siècles.

La formation en alternance m'a permis d'être au plus près du métier et d'acquérir une réelle expérience.



Mes compétences :

Chiffrage appels d'offres

Excel

Word

Métrés et Descriptif des travaux du tout corp

Bâtiment tous corps d'états

Autocad

Échafaudages de pied

Microsoft Office

Relations clients

Relation fournisseurs

Rédaction technique

Conduite de chantier

Onaya