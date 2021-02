Nicolas BARNIER

"Les gens pensent que l'innovation c'est d'avoir une bonne idée, mais l'innovation consiste en grande partie à agir rapidement et à essayer beaucoup de choses." M.Zuckerberg.

Désireux de relever de nouveaux challenges, motivé pour apprendre, rigoureux, respectueux, ponctuel, autonome et curieux, je souhaiterais rejoindre une entreprise dynamique afin de participer aux développement de ses projets.



Mes compétences :

Framework Ionic

JavaScript

Framework JHipster

HTML CSS

SQL

Java

Angular

Android

C

Python