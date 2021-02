Nicolas BECAR

Au cours de ma carrière, j'ai occupé les postes de Chef de projet, de Responsable Bureau d'études, de Responsable technique et d'Ingénieur Chargé d'affaires. Ces différents postes m'ont permis notamment d'acquérir de l'expérience dans le management d'équipes pluridisciplinaires, de prendre en charge le suivi d'affaires complexes et de réaliser des études et des projets pour de grands groupes industriels de la région Nord dans des domaines variées (aéronautique, ferroviaire, automobile ...)



Depuis 1 an, je m'occupe de mes 2 filles dans le cadre d'un congé parental.



Restant à l'écoute du marché, je cherche aujourd'hui un poste me permettant de mettre à profit ma polyvalence acquise lors de mes différentes expériences professionnelles.



Si vous êtes intéressé par mon parcours, n'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Gestion de projet

Management de projet

Relation client

Technique

Responsable

Ferroviaire

Ingénierie

Cao

Automobile

Consultant

Industrie

BtoB

Aéronautique

Management