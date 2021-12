Nicolas BESNIER

Technicien supérieur productique mécanique confirmé avec expériences commerciales recherche poste de Technicien Support Produit, Chargé d'affaires CFAO ou méthodes.

Multiples domaines de compétences : Réalisation de pièces mécaniques sur CN, dessinateur industriel dans un bureau de découpe fin, dessinateur préparateur programmeur aéronautique, référent technique, technicien support technique des ventes (technico-commercial sédentaire), technico-commercial itinérant.



Managériale :

* Référent technique

* Management d'une équipe de 4 personnes



Réalisation mécanique :

* Dessinateur dans le service outillage découpage fin

* opérateur, préparateur, programmeur, régleur dans un atelier de mécanique générale.Contrôle des pièces et montage de machines spéciales.

* Dessinateur préparateur programmeur aéronautique sur logiciel de CFAO CATIA version 4, 5 et 6. Utilisation de logiciel de simulation d'usinage Vericut et NC Simul.



Commerciale :

* Technicien support technique des ventes. Consultation, négociation et commandes fournisseurs. Réalisation de devis, saisie commandes et lancement en fabrication ainsi que le suivi. Conseils techniques. Suivi des réclamations et des retours clients. Gestion des stocks, création catalogue, développement nouvel gamme de produits. Démonstrateur, installateur et formateur de machines. Participation séminaires et salons.

* Technico-commercial itinérant.

Développement clientèle existante et prospection nouveaux clients. Rédaction et envoi des offres de prix aux clients après consultation des offres de prix. Etablir et gérer les dossiers d'affaire. Utilisation logiciel CAO (Autocad) et gestion (SAP)



Mes compétences :

Capacité de travail

Communication

Facilité d'adaptation

Organisation

Rigueur

Mécanique

Management

Gestion de projet