Nicolas BICHET

La musique sous toutes ses formes.

En être l'interprète ou bien l'auditeur.

Être sous les feux des projecteurs ou être derrière un ordinateur à graver de la musique pour d'autres.

Et puis, être là pour permettre à ce que les spectacles se déroulent bien, que ce soit du point de vue de l'artiste ou du public.



Je suis ténor dans le chœur Mikrokosmos, avec lequel je chante de la musique contemporaine en France comme à l'étranger (Mexique, Espagne, Japon, Chine, Etats-Unis), je suis contre-ténor et je monte des spectacles.

Je suis graveur musical : travail qui consiste en la réception de manuscrits, puis après lecture de la pièce, de la graver sur un logiciel d'édition musicale (Sibelius), pour enfin renvoyer une version prête à l'emploi sous format PDF.

Je fais de la photographie en lien avec la musique (photographies de concerts et d'artistes)





Mes compétences :

Copiste