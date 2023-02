Nicolas BONSALL

Vous avez choisi d'accorder quelques instants à la consultation de mon profil et c'est un premier pas de fait !



Après un parcours technico-fonctionnel dans différents domaines et secteurs d'activités de l’Informatique et des nouvelles technologies de la Communication, suite à un cursus dédié uniquement à l'informatique, à la communication, au droit et la comptabilité en entreprise, puis d'une période intensive et extrême en école d'expertise informatique à {Epitech.} - Paris (promotion 2012), je vous propose des solutions concrètes, évolutives et adaptées aux membres actifs d'Entreprises qui désirent booster leurs C.A et autres opportunités de ventes.



La gestion des systèmes de l'information, c'est notre dada :

- Développements 100% personnalisés : eCommerce avec CRM, CMS et ERP, newsletters;

- Apporteur d'affaires : communication web et réseaux sociaux;

- Informations : Gestion d'informations en grands nombre telles que Big Data, Data Mining

- Achat de matériel en relation comptable



#Webmastering #Projets #FullStack





L'équipe My-eBusiness.Fr vous met en relation avec les professionnels capables de vous aider et valoriser l'image de votre Entreprise par un travail sérieux et professionnel, pour vos collaborateurs et salariés.



Ouverts aux discussions et échanges positifs, entre professionnels ambitieuses et motivées, désireux de réussir et d'évoluer dans leurs carrières, nous échangeons quant à la mise en place d'objectifs clairs et précis, en fonction de vos besoins, attentes et capacités (humaines et financières).





Mes compétences :

ECommerce

ERP

CMS

CRM

Information Technology

Développement informatique

Informatique

Internet