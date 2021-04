Voir mes projets personnels sur https://nbosshardt.wordpress.com



Ingénieur généraliste avec plusieurs expériences en distriburtion et passionné de nouvelles technologies, je mène actuellement des projets SI dans un contexte international, mes 5 années vécues à létranger mayant donné le désir et la capacité à travailler dans un environnement multiculturel.



Mon goût pour la concrétisation de projets mamène également à conduire des initiatives personnelles dans les domaines qui me passionnent, à savoir :



En musique :

- Animation dun blog de découvertes musicales : http://lecoutebrouillee.tumblr.com

- Tournage de vidéos « Live Sessions » pour le webzine musical "ZikNation" : http://ziknation.com/categorie/chroniques/live-session/



En photographie : réalisation de projets artistiques et expositions, voir sur https://nbosshardt.wordpress.com



Mes autres passions incluent la voie, la course à pied et l'escalade.



Nhésitez pas à me contacter :

nicolas.bosshardt@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de projets

Achats

Logistique

Distribution

C

Langage objet

Budgétisation

HTML 5

Analyse des besoins

Pascal

CSS

Oracle

SQL

Adobe Dreamweaver

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

Editeurs web WYSIWYG

Photographie

Textile technique

Méthode agile