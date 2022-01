Nicolas BOUCHER

Avec 13 ans d'expérience en bureau d'études, j'ai choisi de créer ma propre société et proposer avec mon équipe notre expertise.



Spécialistes de l'ingénierie de détails, nous proposons nos services d'études sur site ou dans nos locaux.



Dans un contexte de changement, l'innovation me semble plus que jamais essentielle pour répondre aux besoins de flexibilité, d'économie d'énergie, design to cost et écoconception.



Je suis intéressé pour échanger sur ces thèmes, élargir mon réseau de partenaires (clients et fournisseurs) et collaborer dans vos projets de développement.



Mes compétences :

Industrialisation des projets

Conception mécanique

Innovation

Calcul de structures

CAO

Développement

Ingénierie

Industrie pharmaceutique

Chaudronnerie

Tuyauterie

Design to cost

Intégration