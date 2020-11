Nicolas BOYER

Acass est une agence de recrutement en intérim, CDI et CDD, implantée en Provence Alpes Côte dAzur et Rhône-Alpes.



Nous sommes spécialisés dans les recrutements de techniciens, d'agents de maîtrise et de cadres techniques dans les métiers de lingénierie, du bureau d'études, de l'informatique et du management des travaux et de la production.



Vous êtes dirigeant, DRH, chargé de recrutement, directeur ou responsable technique, vous recherchez des collaborateurs avec une expertise reconnue et aux compétences techniques adaptées à vos projets?

Nhésitez pas à me contacter afin déchanger sur vos projets de recrutements.





En veille ou en recherche demploi, ACASS met tout en œuvre pour vous faire bénéficier doffres adaptées à vos objectifs.



Faites-nous parvenir votre CV à recrutement-mediterranee@acass.fr



Pour mieux nous connaître, retrouvez-nous sur : www.acass.fr





Mes compétences :

Ressources Humaines

Conseil

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Sourcing