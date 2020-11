Nicolas BRÉMAND (BREMAND)

Nicolas Brémand est ATER à la Sorbonne-Nouvelle et doctorant en droit de l'Union européenne à l'Université de Nantes (sujet : « Le marché unique numérique »)

Originaire de la région Pays de la Loire, Nicolas Brémand a suivi des études de droit en Licence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a poursuivi par une Maitrise en droit des affaires et une autre en droit privé général à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Ces sujets ont particulièrement intéressé Nicolas Brémand dans son parcours académique puisqu'il a poursuivi ses études en combinant le droit des affaires et le droit privé en validant un Master en droit privé général à l'Université de Nantes. Ce Master lui a permis de développer un engouement pour le droit européen des contrats. Souhaitant acquérir de nouvelles compétences en droit de l'Union européenne un Master en droit de l'Union européenne est venu ajouter une corde à son arc. Ce riche parcours académique a enfin été complété par une thèse de doctorat en droit de l'Union européenne, qui traite des contrats électroniques et du marché unique numérique.

Son expérience de plus de cinq ans dans la formation et ses onze années d'études universitaires font de Nicolas Brémand un excellent formateur en droit et un expert dans son domaine. Très actif dans son réseau, il est membre du Trans Europe Experts, un réseau européen d'experts en droit privé et en droit public localisé à Paris. Nicolas Brémand a un rôle actif auprès des pôles de droit du commerce électronique et de droit du numérique. Il est également membre du groupe de travail relatif à la cybersécurité dirigé par les professeurs Célia Zolinsky et Michel Séjéan. Nicolas Brémand est membre du programme de recherche international et pluridisciplinaire IFITIS qui travaille sur le droit au-delà des frontières. Il est également membre du projet Alliance Europa et de lEuropean Law Institute (ELI).

Pour diffuser ses connaissances et les actualités de son réseau, Nicolas Brémand anime le blogdroiteuropéen dont il est membre depuis sa création en 2016. Il a rédigé plusieurs notes d'actualité dont celles relatives au marché unique numérique, et organisé le colloque international du blog de 2019 à Bruxelles.

Plus d'information sur le site http://nicolasbremand.fr