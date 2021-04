Nicolas BRIZÉ

Journaliste - Photographe - Rédacteur de débats - Print & Web - contact : systemsynthese@free.fr



De formation en lettres et journalisme, j'interviens sur des journaux d'entreprise, articles, interviews podcast, photos de reportage, projets d'édition, rapports, synthèses, newsletters... de la collecte de l'information à l'analyse et la rédaction, à titre dauteur ou en marque blanche.



. JOURNALISTE D'ENTREPRISE : Institutions - Filières - Protection sociale - Organismes publics et privés - Fédérations - Associations

> Exemples :

. CARSAT SUD-EST "Solutions Prévention le Mag" : rédaction de plus de 100 articles + photos, de 2015 à 2021.

http://solutionspreventionlemag.carsat-sudest.fr

. Prévention BTP : 80 fiches techniques expert pour la refonte du site en 2020.

https://www.preventionbtp.fr

. CPRP SNCF : accompagnement et rédaction Rapports dactivité annuels/Communication interne et externe, de 2010 à aujourd'hui.

https://www.cprpsncf.fr/publications#RA



. RÉDACTEUR DE DÉBATS - JOURNALISTE PARLEMENTAIRE : Sénat, Assemblée nationale, agences RP, autorités de régulation, organismes publics et privés, de 2006 à aujourd'hui

> Exemples:

. "13è Assises du Très Haut Débit". Maison de la Chimie, Paris, 2019.

http://aromates.fr/public/Synthese%20THD%202019.pdf

. "ELECTIONS AMERICAINES 2016 : La revanche du societal sur la data ?" SYNTEC RP / Celsa

https://relations-publics.org/wp-content/uploads/2016/11/Agora-Elections-am%C3%A9ricaines_Compte-rendu_16-novembre-2016-3.pdf

. "1è Assises de la Cohésion Numérique et Territoriale", 2018.

http://aromates.fr/public/Synthese%20CNT2018.pdf

. "1ère Conférence nationale sur les déchets", 2018.

http://aromates.fr/public/Synthese%20Conference%20Dechets.pdf

. Agence Française du Développement : synthèse conférences Outre-Mer de 2014 à 2016, synthèse+rapport d'étonnement "12ème conférence internationale de l'AFD "Communs et Développement"

https://www.afd.fr/fr/actualites/agenda/communs-et-developpement

. "3è Assises des Technologies Financières", 2019.

http://aromates.fr/public/Synthese%20Tech%20Fin%202019.pdf

. ARCEP : synthèses colloques annuels, etc.



> Mots clés : Protection sociale - Communs - Santé publique - Cohésion - Territoires - Risques professionnels - BTP - Réglementation - Économie - Innovation - Financement - Numérique - Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité au travail - RSE / Développement durable - Aide au développement - Énergie - Déchets - Médias - Sciences - Technologies



. Réalisation de JOURNAUX PRINT et WEB, RAPPORTS D'ACTIVITÉ, GUIDES...

> Exemple :

. Conception, recherches et rédaction "Le guide pratique du Savoir vert" 1ère édition 2010 « Comment trier et recycler ?

https://www.facebook.com/pg/Gullivert-le-guide-pratique-du-savoir-vert-106303039402700/posts/



> Un ton à la fois institutionnel et journalistique,

accrocheur et vivant, dans une approche systémique et très pragmatique, en prise directe avec le monde de l'entreprise.



> Communication interne / externe

> Capitalisation des connaissances

> Aide à la décision

> Respect de la pluralité des points de vue, vérification des sources, recherche d'informations



> Maîtres mots : écoute, neutralité, rigueur (de la construction, l'argumentation), fidélité au verbatim (citations), pragmatisme (opérationnel), capacité de synthèse



. Expériences :

> Co-dirigeant d'entreprise

> 10 ans journaliste (magazines internes/externes)

> 18 ans Rédacteur-Analyste de débats

> 3 ans direction commerciale B to B

> Chef de projet Web éditorial (Arte France)

> direction d'un Workflow de 15 rédacteurs en flux tendu (Start-up)

> Formation à l'épreuve de Synthèse (BTS) et littérature

> 9 ans dans l'audiovisuel documentaire (Ministère de la Culture et de la Communication)



* Délais respectés, confidentialité garantie

* Plusieurs jeux de corrections si nécessaire

* Ouverture d'esprit, goût du défi, toujours « raison garder »

* Services annexes : podcast, photographie, prise de note in situ, enregistrement de sécurité

* Traduction : Anglais

* Supports : Print, Web

* Organisations, think tank et événements : congrès, colloques, salons, conférences-débats, universités d'été, séminaires, etc.