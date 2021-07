Nicolas BROQUET

Recherche un poste de développeur d'applications mobiles dès septembre 2021



Étudiant de 25 ans dans le domaine du numérique et du multimédia, je suis passionné par la programmation et le développement de projets numériques tels que les applications mobiles et sites web. Je me forme également à la gestion de projet et au management. Toutefois, le graphisme me touche aussi et me permet d'exprimer ma créativité dans mes réalisations pré-presse, dessins et autres infographies.



Ce sont ces passions qui me permettent d'apprécier ce que je fais et me donnent aujourd'hui envie de travailler sur des projets d'applications.



Mes compétences :

* Développement Android

* Développement iOS

* Kotlin

* React Native

* CI/CD

* Swift

* JAVA

* JavaScript

* HTML/CSS

* PHP

* SQL/NoSQL

* Embarqué

* Photoshop/Illustrator

* Firebase