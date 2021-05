Nicolas BUI

Spécialiste dans les technologies du Web depuis plus de neuf ans, j'interviens sur les projets de tout envergures :

* Audit/Conseil techniques (architecture, migration)

* Renforcement d'équipe

* Développement de solution spécifique (régie/forfait/télétravail).

* Coaching technique



Domaines d'expertises :

* ExtJS 1.x, 2.x, 3.x et 4.x, Sencha Touch 1.0 (Expert)

* CRM/GRC (SugarCRM 6+)

* Web/RIA (JavaScript pure, ExtJS, W3C, jQuery, Cappuccino ...)

* Expérimenté PHP (Zend Framework, Magento, Symfony, etc.)

* Développeur Java (JSP, Servlet, Hibernate, etc. )



Mes autres pratiques :

* Web mobile : HTML5, CSS3, Sencha Touch, Titanium App, jQTouch, PhoneGap, jQuery Mobile

* mobile : ObjectiveC, Android Java

* Administration linux (debian, ubuntu)



Mes intérêts :

* nouvelles technlologies (javascript, ajax, php, rails, python, java,...)

* Les méthodologies TDD, Scrum

* mise en place d'architectures complexes de type N-Tiers et des solutions de type Haut disponibilité (Load balancing, Clusters, Cloud).



Mes compétences :

Extjs

Lucene

Sencha

Symfony

Javascript

Express

Nodejs

Mongodb

JAVA

Backbone js

MySQL

JQuery

Linux

Ext JS

PHP

Zend framework

Html5

PHP / MYSQL

Postgresql

CSS

SQL

Symfony 2

Sugar CRM

Hibernate

Consultant

Crm

Git

Svn

Zend

Oracle

Pgsql

AngularJs