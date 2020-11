Mon Assistant Numérique Annecy

Nicolas CAPELLE



Les nouvelles technologies ont envahi notre quotidien. Vous êtes à la recherche dune personne qualifiée et expérimentée pour vous aider à gérer et à développer vos projets numériques ? Vous êtes au bon endroit ! Lassistance numérique nest plus réservée aux professionnels. Quel que soit votre âge et quelles que soient vos compétences, vous pouvez faire appelle à un assistant numérique pour linstallation, le paramétrage et le dépannage de votre matériel informatique !« Mon assistant numérique » est le réseau qui ma permis de partager avec plusieurs personnes le même sens des valeurs humaines et professionnelles. En tant quassistant numérique, japprécie que mon intervention et la transmission de ma passion contribuent à la maîtrise des outils informatiques. Pour toute autre information, nhésitez pas à me contacter et à me poser vos questions. Au plaisir de vous aider !