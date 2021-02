Nicolas CAYRÉ

Infographiste 3D, passionné par la création artistique et la veille technologique.

Mes domaines de prédilection en 3D sont la modélisation/sculpt low & high poly de props/assets, dans le domaine du temps réel: gaming/serious gaming, valorisation patrimoine, reconstitution historique, RA/VR...



Logiciels :

- 3DsMax (low/high poly, UVs), Zbrush (detailing).

- Texturing: Substance Painter ou Photoshop.

- Moteur 3D temps réel: Unreal 4.

- Marmoset Toolbag pour le rendering etc.



J'ai également des capacités en 2D : j'affectionne plus particulièrement tout ce qui touche au texturing, au digital painting (concepts arts/environment design) ainsi qu'au compositing. Le tout sous Photoshop.



J'ai des connaissances en édition/montage audio & video (Premiere pro)



Je suis actuellement à la recherche d'un poste d'infographiste 3D.

Si vous estimez que mes compétences et capacités techniques peuvent apporter un plus à votre société/équipe, n'hésitez pas à me contacter.



Ma page ArtStation:

https://www.artstation.com/NiukNiuk



Ma page Sketchfab:

https://sketchfab.com/nicolas.cayre



Lien vers mon blog/portfolio (présentation de mes travaux, CV, Work in progress etc...)

https://nicolascayre.blogspot.fr