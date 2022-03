Perfectionniste, passionné et engagé, j’aime les challenges, les projets innovants et travailler de façon collaborative. Ayant une appétence particulière pour les échanges et pour la formation professionnelle, j’aspire à partager mon expérience et mes connaissances.



Mes compétences :

Coaching professionnel

techniques de présentation écrite / orale

Management d'équipe

Gestion de projets

Ingénierie pédagogique

Communication

Ingénierie de formation