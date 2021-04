Bonjour NICOLAS CHOUX

45 ans, marié, 3 enfants, et 5000km par ans à vélo...

Diplômé d'Ecole Supérieur de Commerce à Toulouse et d'un BTS de Commerce International.

Née en Espagne: Barcelone/vécu 5 ans, vécus 10 ans au Portugal.

Une famille polyglotte éparpillée aux 4 coins du monde: Gréce, Portugal et USA.

Après un parcours riche au sein de la distribution DECATHLON : de vendeur dans le cadre de mes études à Directeur Commercial Cycle

J'ai décidé de revenir dans mon sud ouest natale, pour travailler dans un secteur qui me parle et me passionne le bricolage!

Actuellement Chef de Secteur Commerce chez LEROY MERLIN, groupe ADEO.

Ce qui me caractérise, la générosité et une énergie à toute épreuve!



Mes compétences :

Ressources humaines

Développement commercial

Recrutement

Directeur commercial

Management

Lean management

Sport