Nicolas DA SILVA MARTINS

Jeune Homme de 23 ans passionné par la programmation informatique,



Ce métier est pour moi un défi perpétuel, chaque projet est unique et apporte son lot de difficultés et de surprises. Il est aussi le métier ayant le potentiel infini, il permet d'offrir toujours plus aux gens afin de les aidés, les faire rêver et les surprendre



mon volontariat chez les sapeurs-pompiers m'a fait découvert un monde agréable et convivial qui m'a fait me sentir comme dans une deuxième famille mais qui oblige à surpasser mes limites lors des interventions afin de donner le meilleur de soi et d'aider au mieux son coéquipier.



Mes compétences :

Java

Visual Basic

SQL

Pascal

JavaScript

Développement Android

CSS 3

PHP 5

HTML 5

SWIFT