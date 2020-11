Nicolas DALLE

Je suis actuellement chef de lot matériau au sein du groupe Michelin pour les divisions 2 roues (moto et scooter) et Tourisme super sport.

Je sers de coordinateur entre la conception pneus & matériaux et les usines lors de lancement de nouvelle gamme.

Je manage fonctionnellement l'équipe projet constituée des développeurs pneus et matériaux, les experts industriels et les représentants techniques des usines.

J'apporte mon expertise dans le traitement des problèmes des usines dont j'ai la gestion (2 usines 2roues en Serbie et Espagne et 3 sites tourisme au Mexique et en France).