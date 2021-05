Nicolas DEPOORTERE (NDRH RECRUTEMENT)

Bonjour,



Merci d'avoir consulté mon profil,



Suite à 8 ans d expérience au sein de cabinets de recrutement internationaux, j ai décidé de créer ma structure.

J'ai ainsi créé NDRH afin d'être au plus proche de mes clients et candidats.

Je suis spécialisé en recrutement auprès des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes sur l'ensemble de la France.

Je recrute sur l'ensemble des métiers en cabinet.

-Expertise comptable (de l'assistant comptable à l'Expert Comptable Associé)

-CAC (de l'Auditeur junior au CAC)

-Social (de l'assistant paie au responsable paie)

-Juridique

-Assistanat / secrétariat





Vous êtes en recherche d'une opportunité ou vous recherchez un collaborateur, vous pouvez me contacter par mail :

contact@ndrh.fr



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Expertise

Consultant

Recrutement

Commercial