Mes expériences dans divers services techniques (industrialisation, méthodes, maintenance, production) me donnent un profil capable de prendre du recul pour un projet organisationnel mais aussi technique.

J'ai grandi avec le rugby et le travail en équipe est essentiel pour moi.

Je saurai travailler sur vos projets d'investissement et d'évolution technique de votre équipement ou encore les méthodes de travail pour vos équipes.