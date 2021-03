Nicolas DOURTHE

Je suis actuellement en poste en tant qu'ingénieur en Optimisation Energétique dans la division Building Performance et Sustainability chez SIEMENS.

Au cours des deux dernières années jai pu orienter les professionnels à exploiter au mieux leur consommation énergétique.

Mes expériences mont appris à être autonome et rigoureux. Les défis rencontrés ont développé ma créativité et mon goût du challenge. Grâce à ma pratique musicale, je ressens une entente naturelle au travail déquipe.



Je suis à la recherche dun emploi à partir de Juillet 2021.