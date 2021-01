Nicolas DOURY

Sorti d'école en Juin 2001, j'intègres l'entreprise Manip en Octobre 2001 pour ne plus la quitter jusque ce jour.



Mes missions ont évolué et ont dévié sur la gestion complète des robots de soudure, de la programmation des machines ESAB Combirex et Suprarex multitorches oxycoupages et torche plasma.



Logiciels:



- Profirst Cad

-Tol Cut

- Columbus



En dehors de l'activité professionnelle, grand intérêt pour la photo et la vidéo. Maîtrise de la technique photo, du montage vidéo sous Pinnacle Studio.



Mes compétences :

Photo

Robot

Soudure