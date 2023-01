Nicolas EBRAD

Ingénieur de formation et diplômé du MS ESSEC SMIB, je suis actuellement Manager chez Vertone, cabinet de conseil en stratégie et management ayant une focalisation forte sur les métiers du Marketing et la Relation Client.



Expertises thématiques : Stratégie, Gestion de Projets, Marketing Client, Relation Client, Centres de contacts

Expertises sectorielles : Services financiers (banques et assurances), Télécoms, Média, Energie



Mes compétences :

Conseil

Télécommunication

Marketing

Organisation

Relation client

Service client

PMO

Management

Internet

Innovation