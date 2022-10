Nicolas EYRAUD (EYRAUD TICHANE)

Bonjour,



J'ai un CAP de Plomberie, de quinze à seize ans j'ai travaillé pour Legentel à Fontainebleau comme menuisier apprenti, de seize à dix sept ans j'ai travaillé pour Laugot au Vaudoue, mon travail consistait à nettoyer et construire des piscines dans tous le Sud Seine et Marne, de dix sept à dix huit ans j'ai travaillé pour DeAraujo à Villiers Sous Grez ,mon travail consistait à tous ce qui touche à la plomberie et chauffage, j installait du gaz de ville, je construisait des salles de bains, j'ai fait tout le sanitaires de l INSEAD à Fontainebleau,j allais chez les particuliers pour changer leur ballon d eaux chaudes, l hiver j'enlevait des chauffage à fioul et je les remplaçait par des chauffages à gaz,je remplaçait le plombs par le cuivre etc...



J'ai eu un accident de travail, j'ai eu un problème avec une disqueuse.