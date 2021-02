Nicolas FATREZ

Jinterviens depuis plus de 17 ans dans le développement et/ou la mise en place de solutions informatiques.

Je suis passionné et en constante veille technologique sur les méthodes, et bonnes pratiques. J'accompagne les équipes techniques pour les aider dans l'amélioration des processus de développement afin de proposer les solutions technologiques les plus adaptées aux utilisateurs.



Mes compétences :

GESTION DE PROJET

PHP

POLYVALENT

ENTREPRENEUR

Développement web

Management

Agilité

Scrum/Kanban

Serveur web

.Net

Windows/Linux