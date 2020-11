Nicolas FONDON

Connaissant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, j'ai eu le plaisir de m'aguerrir au cours de ces cinq dernières années auprès des sociétés : Golder Associates (dépollution de sites), Doméo (courtier en assurances) et Tessi (dématérialisation de documents).



Mes expériences professionnelles témoignent de ma détermination à atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs en adhérant aux valeurs de l'entreprise.



C'est pourquoi je vous propose mon offre de services, quelque soit le secteur d'activité, dans le domaine de la numérisation de documents.



Mes compétences :

Numérisation

GED

Ensura

EBP

Magento

As400

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Internet