Nicolas FRANCOISE

POSTE A POURVOIR:



responsable développement commercial



Depuis Janvier 2011 je suis gérant du Groupe AB ELECTRONIQUE comportant 3 sociétés filiales: Apelec basé à Châtillon-Coligny , Bice basé à St Ay (prés de Meung sur loire) (45) SGE (42).Nous mettons en avant la réactivité et l'industrialisation de vos produits afin de les optimiser,

nous aidons les startup à se développer, nous sommes situé au centre de la FRANCE à 1h de Paris ,1h de Tours,1h de Lyon.



Les 3 sociétés regroupent une équipe de 43 personnes proposant les services suivants à savoir:



-Etude et réalisation de cartes électroniques de technologies traversantes,CMS et bientôt la technologies pop.(prototypes,petite et moyenne série)

capacité 2 millions composants reportés dans le mois.

-Câblage Filaire sur carte électronique,coffret,armoire électrique,toron,harnais,faisceaux,rack,modules,capteur électronique,tiroirs.





Les secteurs touchés par notre savoir faire sont: ferroviaire,aéronautique,automobile médical



Mes compétences :

CMS

CABLAGE

Câblage.Industrie

Commercial

Word –Excel – Publisher – PowerPoint

Aéronautique

Électromécanique

Électronique

Électronique de puissance

Ferroviaire

Finance