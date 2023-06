Nicolas FRAPPE

J'ai 10 ans d'expérience dans l'enseignement du français langue étrangère auprès d'étudiants internationaux tous niveaux dans une quinzaine d'établissements (grandes écoles, universités et écoles privées) avec un passage de 3 ans en Ukraine et en Russie. Jai été concepteur pour le TCF et le DELF à FEI. Jai travaillé avec un éditeur sur 3 méthodes de français langue étrangère et jai eu l'occasion de prendre part au projet d'enseignement hybride en langues à Sciences Po.