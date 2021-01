Nicolas FRÉBOURG

Mon ambition est d'aider et d'accompagner mes clients et partenaires par l'apport d'un regard extérieur, l'audit, le conseil, la méthodologie, la définition et le suivi d’objectifs, la planification, la formation, le développement, voire faire le lien entre les différents acteurs du projet.



En effet, après 15 ans de vie active, dont 12 au sein de Bouygues Construction, j'ai lancé mon activité de conseil et d'accompagnement dans laquelle je mets mon expérience et mes compétences à votre service, afin de mettre de l'huile dans les rouages de vos projets, vous permettre de prendre du recul sur votre rythme du quotidien et de gagner en efficacité.



Audit – Conseil – Formation – Accompagnement – Coaching



Dans des domaines tels que :

- Management d’équipe

- Analyse des besoins et satisfaction des clients

- Analyse des risques et méthodes de résolutions de problèmes

- Démarche d'amélioration continue



www.delhuiledanslesrouages.fr



Je suis également occupé à faire vivre des projets personnels pour lesquels j'ai également acquis une expérience :

* Animateur / Réalisateur / Producteur du Journal de bord d'un changement de vie



Mes compétences :

Déchets

Qualité

ISO 14001

ISO 9001

Développement durable

Amélioration continue

Travaux publics

Qse

Environnement

Animation de formations

Community management

Gestion de la relation client