Nicolas FROUVELLE

Bonjour.



Après avoir travaillé pendant une quinzaine d'années sur beaucoup de projets en mécanique spatiale (calcul de trajectoires et de manœuvres de satellites) en sous traitance pour le CNES du des sujets aussi variés que:

- la Mise et le Maintien à poste de satellites géostationnaires

- les Analyses de missions en mécanique Spatiale (Centre de navigation Interplanétaire, Études pour satellites bas & satellites géostationnaires, constellations de satellites,...)

- Chef de projet du Centre de mécanique Spatiale CLEO

- Support au Centre de contrôle de l'ATV Jules Verne

...,

Puis 4 à 5 ans en tant que responsable du département Mécanique spatiale, simulation, et surveillance de ll'Espace à CS Toulouse?



Je suis désormais responsable du Développement Newspace et Surveillance de l'Espace, et responsable de la communication Espace