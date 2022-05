Nicolas GAIARDO

Jai commencé à mintéresser aux marchés financiers en 2007, quand mon employeur de lépoque, le site seloger.com décide dentrer en bourse pour financer son développement. A cette époque, jen suis le directeur commercial et cette opération va me passionner. Cest ce qui ma donné envie de commencer à boursicoter en amateur. Je me passionne très rapidement pour le trading, qui correspond à mon caractère, avide de sensations fortes. Je me forme peu à peu et je décide de quitter seloger.com pour vivre du trading.



Mais je suis vite rebuté par les frais de courtage et la faible volatilité du marché action. Alors je découvre les produits dérivés, beaucoup plus périlleux mais aussi les plus rémunérateurs: warrants, turbos, CFDs, forex Avec plus deffet de levier et moins de capital investi, ils permettent de gagner plus et plus rapidement, mais en prenant plus de risques...



Ce travail indépendant me convenait très bien mais en 2010, je suis victime dune arnaque. Je dépose 30 000 euros pour trader avec un courtier basé à létranger mais régulé dans lUnion européenne. Cest un choc violent. Plusieurs mois durant, je dois me battre pour retrouver ce capital. Je commence par créer un blog, Warning Trading, pour partager mon expérience et alerter dautres investisseurs particuliers sur les dangers des courtiers déloyaux.



Je comprends que ces arnaques au trading sont en fait un véritable business. Les courtiers savent que la plupart des petits investisseurs nont pas les moyens pour engager des procédures lointaines et incertaines. Largent disparu resurgit rarement. Néanmoins, à force de recherches, de menaces, de procédures et de négociations, je réussis à récupérer mon bien.



Paradoxalement, cette mésaventure maura fait découvrir une véritable industrie de larnaque, une zone grise, à la fois légale et illégale, rodée à une échelle industrielle et faisant vivre des dizaines de milliers de personnes. Forex, crypto monnaies, terres rares, vin, bovin, SCPI Les idées darnaques pullulent sur le net. Comprenant lampleur de cette prédation auprès des épargnants et limpuissance des pouvoirs publics, jai rapidement lidée de proposer un service d'aide à la récupération de créances aux victimes de ces arnaques.



Cest ainsi que je crée en 2014 Broker Defense, pour accompagner les victimes et les aider à retrouver leur argent. Grâce à la standardisation des procédures de recouvrement et à leur agglomération, Broker Defense permet de faire diminuer considérablement le coût daccès à la justice pour les victimes darnaques financières. Depuis sa création, Broker Defense a été contactée par 6 000 victimes pour des litiges dont la moyenne oscille autour de 45 000 euros.

Le plus gros client de https://www.brokerdefense.net avait perdu près de 2 millions deuros. Cinq ans après sa création, Broker Defense a noué des partenariats avec une quinzaine davocat dans toute lEurope.



En recevant autant de témoignages et dinformations de victimes, davocats, de repentis ou de lanceurs dalerte, jai progressivement transformé le blog quétait initialement https://www.warning-trading.com en véritable site de presse professionnel spécialisé dans linformation sur les escroqueries financières. Je me suis entouré dune équipe de pigistes et jai obtenu la carte professionnelle des journalistes, la fameuse carte de presse (n°131823).



Observant limpuissance des Etats à réguler internet et les nouvelles technologies en général, je suis convaincu que ces vagues darnaques nen sont quà leurs débuts et quelles vont continuer à se réinventer dans les années à venir. Cest cela qui ma convaincu de quitter Broker Defense pour devenir journaliste à plein temps pour Warning Trading.



