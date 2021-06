Nicolas GAURIER

Madame, Monsieur,



Bonjour,



Je m'appelle Nicolas, j'ai 21 ans. Actuellement, je viens de finir mon DUT Techniques de Commercialisation. Je souhaite me lancer sur le marché du travail, pour cette raison je me permets de postuler au sein de votre entreprise. La relation client et le bâtiment sont des secteurs qui me plaisent. Plus simplement, la relation humaine est un de mes points fort.



Je suis particulièrement à la recherche d'un poste de concepteur/vendeur en cuisine. Je n'ai pas énormément d'expérience dans ce domaine cependant, je suis passionné par l'aménagement intérieur. Il m'est arrivé de travailler sur des projets de cuisine au sein de ma sphère familiale privée.



Il est vrai que du haut de mes 21 ans, je n'ai pas énormément d'expériences professionnelles, cependant l'accès à ce poste me permettra de pouvoir faire mes preuves. Je suis évidemment, mobile et disponible rapidement. Je suis ouvert à une formation en interne qui me permettra d'être en capacité d'occuper le poste correctement.



Malgré tout j'ai eu quelques expériences professionnelles en tant que technico-commercial dans les menuiseries. J'ai pu aller à la rencontre des clients. De plus j'ai utilisé différents logiciels : pack office, klaes, prodevis, cover.



Dans l'attente et l'espérance d'une éventuelle continuité, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.



Nicolas.