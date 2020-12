Nicolas GOBETTI

Sportif depuis toujours, je m'investis dans l'organisation des manifestations de mon club de tennis de table.

Mes coéquipiers me définissent comme étant sérieux, motivé, essayant de toujours tirer l'équipe vers le haut. Ces qualités, je les cultive dans mon travail.



Bénéficiant d'un cursus théorique et pratique aussi bien dans les sciences appliquées, le textile, la gestion de production... Je mets tout en oeuvre pour rendre mon travail précis et consciencieux.



Avide d'apprendre et de découvrir,je mets toute mon énergie au service de TIBTECH Innovations.



Mes compétences :

composite

Gestion de production

Normalisation

Production

Qualité

Smart

Supply chain

Tennis

Tennis de table

Textile

Textiles

Textiles techniques

Tissus