Nicolas GOIN

2021 - Décorateur pour KALVIN'S BARBERSHOP (La Queue Les Yvelines)







2021 - Décorateur pour BLACKSIDE et WXF (Brignoles)







2019 / 2020 / 2021 - Décorateur et Accessoiriste pour le restaurant Les Garnements (La Queue les Yvelines)







2017 - Décorateur pour l'école élémentaire René Coudoint (Les Essarts le Roi)







2016 - Designer Graphique et Décorateur pour SOK SABAY Resort (Sihanoukville, CAMBODGE)







2015 - Décorateur pour BLACKSIDE et WXF (Brignoles)







2015 - Designer Graphique pour David Schrive et WFX (Toulon)







2015 - Customer pour BAMBOOBIKE (Paris)







2014 - Décorateur pour le créateur Jeff Riveira et JEAN'S AND BLUE (Paris)







2013 - Décorateur pour le Bar/Restaurant Franky's (Garancières)



2012 - Décorateur pour le Bar/Restaurant Le Renard (Houdan)



2001 à 2011 - Accessoiriste à lOpéra National de Paris, Palais Garnier



2011 Décorateur pour le restaurant La Treille (Montfort LAmaury)



2011 - Décorateur pour le Carrousel 1900 du Parc de la Fondation d'Auteuil (Paris)



2010 - Régisseur pour l'Annexe de Communication (Paris)



2010 - Customer pour Heineken et Desperados (Paris)



2010 - Décorateur pour le clip « Feelin High »

de Lenox, Huta Records, réalisation Jessica Palud (Paris)



2009 - Customer pour Bemac & Apple (Strasbourg)



2009 - Chef Décorateur, pour le clip « Eloge de la différence » dAboo, réalisation François Bezaud.

HOME XIII Productions (Paris)



2009 - Assistant Décorateur pour Indiana Café (Paris)



2009 - Accessoiriste pour le court métrage « Noir cest noir », réalisé par Jean Charles Paugam (Paris)



2008 - Décorateur pour le club privé Le 7 (Paris)



2008 - Accessoiriste à la Comédie Française (Paris)



2007 - Décorateur pour Golf Fashion & Cuz (Cannes)



2006 - Accessoiriste pour Les Arts Florissants et William Christie (Paris)



2005 - Accessoiriste à la Cité de la Musique (Paris)



2004 à 2005 - Accessoiriste et Décorateur à M6, Fun TV (Paris)



2000 à 2003 - Accessoiriste et Décorateur à Comédie! TV (Paris)



2003 - Décorateur pour le restaurant Chi Fan (Montfort L'Amaury)



2000 à 2002 - Machiniste Plateau au Théâtre de la Ville (Paris)



2000 - Scénographe et Décorateur pour Nespresso (Paris)