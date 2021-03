Nicolas GOUSSOT

A présent en fonction au contrôle de gestion, je suis fier et motivé de voir que mes compétences et ma capacité d'adaptation m'ont permis de découvrir un N ème métier avec une réelle prise de hauteur au travers de l'analyse des coûts industriels.

Mes anciennes expériences et leur diversité m'ont apporté beaucoup professionnellement, culturellement et humainement.



Diplômé Master 1 en Génie Mécanique complété par un Master 2 Administration Générale des Entreprises en alternance, je suis polyvalent, autonome et impliqué. J'ai occupé de multiples fonctions au sein d' entreprises différentes ; ma curiosité et ma mobilité m'ont permis d'acquérir des compétences et de développer mon relationnel et ma culture. Enfin, mon parcours m'a permis de découvrir des secteurs d'activité, des métiers et fonctions qui ont orientés mon choix de carrière.

Installé à Varces 38 (proche Grenoble)



Mes compétences :

Relations clients

Négociation commerciale

SAP modules Finance, Supply chain et Production

AutoCAD

Microsoft Office

lotus notes

Google Drive