Nicolas GUILLON

COMPLETEL/ SFR



Janvier 2012

Suite au rachat D'Altitude Telecom par le groupe Numericable/ Completel, j'ai repris la direction de la région Ouest composée de 3 Agence Rennes, Tours et Nantes avec une équipe au total de 12 personnes



ALTITUDE TELECOM



Sept 2009

Directeur d'agences France Sud

Gestion d'une équipe de 10 commerciaux, Une Assistante commerciale et deux Ingénieur Avant-Vente basés sur 6 Agences (Le Mans, Nantes, La Roche sur Yon, Toulouse, Marseille et Lyon)



Fevrier 2006

Responsable Commercial Région Ouest basé à Nantes, gestion des agences de la Roche sur Yon et Niort.



AZLAN

A partir de mars 2005 :

- Responsable opérateurs et ISP :

Management d’une équipe de 3 commerciaux, négociation et suivi



De avril 2003 à février 2005 :

- Ingénieur Commercial Opérateurs :

Gestion d’un portefeuille de 6 clients, dont le groupe Cegetel/ SFR,

le groupe Illiad/ Free. Mise en place de nouveau backbone, pour gérer la croissance du haut débit.



de novembre 2000 à mars 2003 :

- Ingénieur Commercial Grands Revendeurs

Commercialisation des offres de produits et Services à Valeur Ajoutée Réseaux (LAN, WAN, Sécurité, Internet /Intranet, Voix sur IP, Wireless…). En charge du développement et du suivi d’une clientèle d’intégrateurs.



De novembre 1998 à octobre 2000 :

- Commercial sédentaire

Gestion d’un portefeuille client. Développement commercial : prospection, fidélisation, vente additionnelle. Un à deux déplacements mensuels sur le secteur Nord/ Est depuis novembre 1999, mise en place de séminaires sur des technologies émergentes.



Mes compétences :

Voix sur IP

Téléphonie

Management

Télécommunications