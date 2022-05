Rigoureux et polyvalent, je serai ravi de mettre a contribution toutes les compétences acquises durant mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Lecture de plans isométrique et de dessins industr

Oxycouper

Reporter des côtes

Meuler

Pointer

Réaliser des piquages

Assembler et réaliser des lignes de tuyauterie

Controler une ligne de tuyauterie