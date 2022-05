Nicolas GUILPAIN

Sorti d'un baccalauréat scientifique j'ai décidé de me diriger vers des études plus techniques. J'ai alors réalisé un DUT Génie Industriel et Maintenance en alternance ce qui m'a permis de rencontrer le monde professionnel. Ma première expérience fut donc chez Hydro Aluminium où j'avais comme mission de mettre en place la maintenance préventive sur les outils de production industriels. Fort de cette expérience et ayant obtenu le diplôme, j'ai décidé de poursuivre mes études en licence professionnelle management et conduite des unités de production toujours par le biais de l'alternance. J'ai donc réalisé mon apprentissage chez l'entreprise Guerlain. L'entreprise venant d’emménager sur son nouveau site "La Ruche", j'avais comme objectif de créer les gammes de maintenance préventive sur l'ensemble des équipements utilités. Aujourd'hui je suis technicien méthodes en intérim chez SAPA Profils Nord/Ouest anciennement Hydro Aluminium depuis octobre 2015. Je reste cependant à l'écoute de toute offre potentielle en CDI.



Mes compétences :

Microsoft Office

Sécurité

Prise de décision

AS 400

Planification

Gestion budgétaire

Négociation

Planification stratégique

Management