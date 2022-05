Nicolas HADDOU

Depuis ma première année de droit à l’Université de Nantes je nourris le projet de m’orienter vers le milieu de l’édition.

Le domaine culturel me passionne depuis mon plus jeune âge. Ce fut dans un premier temps la musique. Plus tard, je me suis découvert une véritable passion pour la littérature, particulièrement la littérature philosophique, sociologique ainsi que la science-fiction.

À la suite de l’obtention de mon baccalauréat scientifique, j’ai décidé de m’engager dans une formation juridique. Ce choix me permettait en effet d’allier à la fois raisonnement scientifique, réflexion politique et sociologique, le tout emprunt d’une dimension littéraire. Dès ma première année de droit, une orientation en droit de la propriété intellectuelle m’apparut comme une évidence, afin de pouvoir rejoindre, ensuite, une formation dans le domaine de l’édition, avec un bagage juridique en droit d’auteur indispensable, selon moi, à l’exercice des métiers éditoriaux.



J’ai pour objectif professionnel de travailler à un poste de responsabilité éditoriale, c’est pourquoi j’ai souhaité compléter mon Master de droit de la propriété intellectuelle par une formation spécialisée en management de l’édition, et ainsi obtenir les connaissances indispensables à l’exercice de ce type de métier. J'ai donc intégré, cette année, le Mastère spécialisé Management de l'édition de l'ESCP Europe et de l'Asfored.



J’ai réalisé, au cours de ces deux dernières années, un stage au sein de la maison d’édition L’Atalante, à Nantes, ainsi qu’un stage, suivi d’un CDD, chez Gallimard. Ces expériences m’ont permis d’appréhender le travail d’une maison d’édition sous de nombreux angles, autant juridiques qu’éditoriaux, managériaux ou encore comptables.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Stratégie digitale

Gestion de contrats

Typographie

Droit des sociétés

Management

Marketing

Réseaux sociaux