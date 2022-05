Nicolas HALLAIN

Responsable installation en ventilation industrielle et de maintrnance des équipements ETCOVENT (ecovent) - ROBERTSON.. avec appui archives



Continuité du savoir-faire des produits ETCOVENT - ROBERTSON

HALLAIN Nicolas

Portable : 06.89.19.59.27

E-mail professionnel : nicolashallain.serm28@orange.fr



Madame, Monsieur,

Dernièrement, vous avez peut-être appris la fermeture définitive de la société ETCOVENT après 42 ans d’existence.

Même si ce savoir-faire « made in France » va disparaître, certaines connaissances dans le domaine de la ventilation statique peuvent perdurer par le biais des salariés présents dans l’entreprise depuis plusieurs décennies.

Moi-même après 30 ans d’anciennetés dans l’entreprise, du bureau d’études conception et fabrication, puis de la définition de matériel en passant par les achats et la maîtrise d’œuvre de nos chantiers compliqués, m’a permis d’apprendre et d’être le seul à connaître une grande partie de ce savoir-faire.



Le fait d'être passionné, d’être en relation de près ou de loin avec des clients, cette fermeture m'a touché énormément, raison pour laquelle je devais continuer cette activité avec l'aide d'anciens collègues.



Disposant des archives des réalisations ETCOVENT, je serais capable de vous informer sur les produits type aérateurs (Ventilor, Exulor, Ventilame, Modul'air) - Persiennes (PRG-PRA-PRE) - Silencieux - Aspirations-Soufflage, mais aussi sur les aérateurs ROBERTSON (Monitor, Stream lime SRV, Lineroïd )



Dès janvier 2020, en intégrant la société SERM, spécialisée dans l’étude, la fabrication, le montage de matériels divers dans les domaines agricoles, industriels et alimentaires, je me tiens à votre disposition pour éventuellement vous renseigner et vous accompagner sur vos projets.



Dans l’attente de vous rencontrer ...

Merci de votre confiance