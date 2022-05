Nicolas HAMEL

Ingénieur en informatique, diplômé de l'Université Technologique de Compiègne en 2006.

Je réalise mon projet de fin d'étude au sein de CODRA, une société de service informatique et éditrice de logiciel qui existe depuis 25 ans.

A l'issue de ce projet de fin d'étude, j’intègre le service Recherche et Développement de CODRA en tant qu'ingénieur d'étude.

A partir de 2009, CODRA reconnait mes qualités et me confie la responsabilité de plusieurs projets porteurs pour la société. Des projets en lien direct avec des clients.



Mes compétences :

gestion de projet

informatique industrielle

relation client

supervision

organisation

encadrement

Modbus

BACnet