Nicolas HAMOUCHE

Depuis la fondation de De Rijke Group en 1945, les processus logistiques ont connu une évolution constante. Pour pouvoir anticiper en permanence, De Rijke applique une philosophie qui nous aide, nous et nos donneurs d’ordres, à garder une longueur d’avance sur le marché.



Nous concentrons en permanence notre attention sur la façon dont nous pouvons ajouter de la valeur à la chaîne logistique de nos clients. De ce fait, nous connaissons la totalité des processus qui la composent. Ceci nous permet d’organiser notre prestation de services de façon à lui apporter cette valeur ajoutée, ce que nous appelons ‘accelerating value’ ! Nous recherchons toujours un effet de levier, par le biais de solutions globales.



Des solutions globales auxquelles nous donnons forme en proposant à tous les niveaux une valeur ajoutée et des solutions logistiques innovantes, en partageant les connaissances au sein de notre entreprise et en dehors, et en suivant avec un intérêt constant les évolutions en matière de gestion de l’entreprise.



Notre entreprise est maintenant devenue une multinationale qui emploie plus de 1300 personnes et compte 26 établissements dans 7 pays européens et une joint-venture au Moyen-Orient. De Rijke Group a su rester une entreprise familiale autonome. Deux générations de la famille De Rijke sont actuellement actives dans notre entreprise.



De Rijke Group propose les services suivants :



• Services logistiques intégrés

• Transport

• Stockage et activités logistiques à valeur ajoutée

• Opérations de transit (trafic maritime hauturier et trafic aérien)



Nos clients sont le plus souvent des entreprises du secteur (pétro)chimique. Dans notre gestion, une grande attention est donc portée à la qualité, la santé, la sécurité et l’environnement.



lien web : http://derijke.com/fr/



Mes compétences :

Export

Incoterms

Transport

Import

Commercial

Douane

Géographie

Anglais