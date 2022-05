Nicolas HARDY

Toutes infos surArray



Honoraires :

Consultations à domiciles, urgences, dimanche & jours fériés : +15€

(me contacter directement).

Tarif préférentiel -12ans, femmes enceintes, chômeurs, étudiants (sur justificatif) : 35€

Tarif pour tous : 50€

Remboursement Sécu : NON

Remboursement Mutuelle : OUI (voir conditions auprès de votre organisme mutualiste)



Information sur la sécurité

Titulaire d'un diplôme d'Ostéopathe D.O. : 5 ans d'études à temps complet, sanctionné par un mémoire de fin d'études.

Etablissement de formation agréé (première vague d'agrément) par le Ministère de la Santé (RNCP1 : formation reconnue à un niveau Master/Doctorat) à former des ostéopathes exclusifs, c'est à dire ni kinésithérapeutes ni médecins (dits "ni-ni"), aptes à recevoir du public en première intention (directement sans aller voir le médecin précédemment).