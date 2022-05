Nicolas HAYOTTE

Durant les dernières années à l'école d'ingénieur ENSEIRB-MATMECA, j’ai orienté mes études vers un parcours fluide et énergétique avec le choix d’options telles que la simulation numérique d’écoulements fluides (CFD), la modélisation d’écoulements diphasiques incompressibles, la combustion, la physique des transferts, la dynamique des géofluides, ou bien encore les écoulements en milieux poreux.



En 2011 un stage de trois mois au département d’ingénierie mécanique des laboratoires de l’Univesity College of London (UCL) à Londres m'a permis de perfectionner mon aptitude à travailler en équipe et mes connaissances en matière de modélisation sur le projet de recherche biomédical: «Magnetic coated microbubble trapping modelling» sous la tutelle du Dr. Eleanor P.J. Stride.



Cette année j’ai effectué un stage de fin d’étude à MBD.A France dans le service Transferts Thermique du Département Aérodynamique Propulsion et Létalité sur le sujet «Étude d’un refroidissement par boucle thermo-fluide». Ce stage a été pour moi l’opportunité de prendre contact avec le travail d’ingénieur en bureau d’étude dans un grand groupe. Il m’a également permis de perfectionner mes connaissances en calcul CFD, car les simulations étaient effectuées à l’aide du logiciel Star-CCM+.