Nicolas HECQ

MONTEUR – OSSATURE BOIS

MENUISERIE GENERALE

Volontaire – Faculté d’intégration/adaptation

Rigoureux – Minutieux – Réfléchi – Passionné





Expériences professionnelles:



12/2006 - 09/2011

La Bastide, Namur

Ouvrier polyvalent dans l’équipe technique (1/2 tps)

Menuiserie : pose de cloisons (gyproc), faux plafonds, isolation, placement de porte, parquet.

Aménagement extérieur : pavage, abattage, élagage.

12/2006 - 09/2011

La Bastide, Namur

Aide-soignant (1/2 tps)

Surveillance de l’état de santé des patients sur le plan physique, psychique et social, soins d’hygiène, transport des patients.

02/2006 - 05/2006

Sotrafeu,

Assesse

Ouvrier polyvalent

Faux plafonds, isolation, placement et pose de portes et cloisons coupe-feu.

11/1997 - 12/2005

Saint-Martin, Dave

Aide-Soignant

Gestion des soins et repas, gestion administrative des dossiers.







Formations:



10/2011 – 12/2011

Mirena/CFPME

Namur/Dinant

Monteur Ossature-Bois

Dessins techniques, pose de foamglass, usinage (mortaiseuse, dégauchisseuse, raboteuse, scie à ruban, circulaire, radiale), assemblage (mi-bois, queue d’aronde,…), montage, pose d’isolant, pose de lambris, mdf,…

2001

Ecole de Sainte-Elisabeth

Namur





1ère année réussie d’Infirmier A2



1997

Institut Sainte-Ursule

Namur



Certificat de qualification d’Aide Sanitaire et Familiale



Centres d’interets



Bricolage, jardinage, sport (rugby, pétanque, VTT)





Disponible immédiatement



Mes compétences :

Bois

Menuiserie

Ossature bois

Pavage