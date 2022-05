Nicolas HÉRISSON

Je suis designer produit et packaging. J'ai à la fois un profil créatif et technique, notamment grâce à mes diverses expériences professionnelles qui m'ont permises de compléter mes connaissances et d'élargir mes domaines de compétences :



• Veille des tendances

• Recherche de concepts

• Sketches

• Modélisation 3D

• Vue technique

• Prototypage

• Suivi de production

• Communication avec les clients et les fournisseurs

Je travaille actuellement en tant que designer branding/packaging dans la société Parfum de France, spécialisée en conception de parfums "made in France".



Mes compétences :

Conception

Design

Design industriel

Graphisme

Graphisme 3D

Infographie

Packaging