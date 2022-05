Nicolas HERITIER

Par mon expérience professionnelle en Asie et aux USA, j'ai développé une bonne capacité d'adaptation et acquis une forte ouverture internationale. Opérationnel depuis 15 ans, j'ai commencé par 7 années d'ingénierie axées sur la conception de système de traction ferroviaire pour ALSTOM TRANSPORT avant de prendre la responsabilité de projets à l'export. J’ai ensuite développé de solides compétences de management par la gestion d’un atelier de production de 170 personnes dans un environnement industriel complexe et mouvant (PSE). Aujourd'hui fort de ces expériences complémentaires, je dirige une activité autonome d’un CA de 35 à 40 M€.



Mon ouverture internationale, mon aptitude à gérer des situations techniques ou humaines complexes sont autant d'atouts qui me permettent d'assumer pleinement cette mission de direction dans un grand Groupe.



Mes compétences :

Lean manufacturing

Développement commercial

Direction générale

Energie

Gestion de projet

Industrie

Management

Transport ferroviaire